Пишущих журналистов не пускают в суд на процесс об убийстве Немцова

На процесс об убийстве Бориса Немцова не пускают пишущих журналистов, передает ТАСС. Председатель Московского окружного военного суда Кирилл Лужин заявил, что в зале нет мест, поэтому пишущую прессу пустить будет нельзя. Судебные приставы задерживают пишущих журналистов, в то же время прессу с камерами пропустили в зал в приоритетном порядке.

Рассмотрение дела по существу начинается 3 октября. Дело будут рассматривать присяжные.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 г. По делу об убийстве арестованы Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления, а также Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы и Тамерлан Эскерханов, обвиняемые в причастности к совершению преступления. Позже заочному аресту был подвергнут бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов, ему было предъявлено заочное обвинение в организации убийства.