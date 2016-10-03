Антон Носик с вещами пришел в суд на оглашение приговора

Медиаменеджер и блогер Антон Носик пришел в с вещами в Пресненский суд, где должен быть оглашен приговор по делу, по которому он обвиняется в экстремизме. Как передает «Интерфакс», он сказал журналистам, что собрал на всякий случай с собой сумку с вещами. «Меня либо оправдают, либо отправят туда, куда просил прокурор», - заявил он. Как передает ТАСС, в суд пришел политик Алексей Навальный. «Извини, Антон, к тебе не буду присаживаться - примета плохая», - пошутил он.

Поводом для обвинения Носика стала его публикация в «Живом журнале» под названием «Стереть Сирию с лица Земли». Он обвиняется в возбуждении ненависти или вражды к сирийцам. Гособвинитель просил для него два года колонии.

В последнем слове, которое блогер опубликовал заранее, он выразил надежду на справедливость суда. Он отметил, что российская авиация помогает сирийским правительственным войскам штурмовать восточный Алеппо, а в Москве его в это время судят за выражение поддержки действиям этих самых войск. Он напомнил, что в его деле есть «заключение некоего эксперта управления по защите конституционного строя ФСБ о том, что бомбардировки Сирии», которые Носик поддержал в своем блоге, «являются преступлением экстремистской и террористической направленности», хотя эксперты Московского исследовательского центра в его публикации признаков экстремизма не нашли. Также он напомнил, что ФСБ обвиняет в терроризме блогера, который критиковал действия Воздушно-космических сил России в Сирии.

«Если вы считаете, что я своей жизнью, трудом, общественной деятельностью не заслужил на шестом десятке лет клеймо уголовника — то просто оправдайте меня, - говорится в обращении Носика к судье. - А если считаете, что заслужил, — не идите на поводу у Вовы Соловьева и его гостей, требовавших каких-то символических полумер, мы же взрослые и серьезные люди, не боимся ни начальства, ни друг друга, ни Мосгорсуда. Назначьте, пожалуйста, реальный срок, пусть и у Катерины Сергеевны сегодня будет праздник, не только у евреев». Он добавил, что ожидает беспристрастного приговора, но с учетом статистики оценивает свои шансы реалистично.