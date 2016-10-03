Обвиняемые в убийстве Немцова вину не признали

В Московском окружном военном суде пятеро обвиняемых в участии в убийстве Бориса Немцова заявили, что не признают свою вину. Как перечисляет «Интерфакс», это Заур Дадаев, Шадид Губашев, Анзор Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. 3 октября началось рассмотрение дела по существу.

Предполагаемый исполнитель заказа Дадев заявил, что вину не признает. «Полный объем показаний дам в конце слушаний», - цитирует его агентство «Москва». «Обвинение мне понятно, но вину не признаю. Мы с братом невиновны, мы не следили за Немцовым. С некоторыми участниками процесса я познакомился только здесь»,- сказал Шадид Губашев. «Мне вообще непонятно обвинение, мне не объяснили суть этого дела, я ничего не понимаю, мне не дали переводчика. Я слышу вас всех, но не понимаю, что вы говорите, дайте мне переводчика»,- добавил Темирлан Эскерханов.

«Доказательства обвинения будут опровергать виновность наших подзащитных», - заявил адвокат Дадаева Шамсудин Цакаев. С ним согласились защитники остальных обвиняемых. В частности адвокат Анна Бюрчиева отметила, что чувствует двойную ответственность, представляя интересы Темирлана Эскерханова, «потому что он невиновен», цитирует «Интерфакс». По оценке Бюрчиевой, у ее клиента «достаточно ума и опыта», чтобы, в случае виновности не оставаться в квартире на ул.Веерной в Москве, где он был задержан. Адвокат Хамзата Бахаева Заурбек Садаханов подчеркнул, что в деле нет доказательств его подзащитного и его подельников.

В зависимости от роли и степени участия подсудимые обвиняются по статьям УК «Убийство, совершенное организованной группой, по найму» и «Незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц».