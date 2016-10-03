Навальный: Судья начал зачитывать обвинительный приговор Носику

В Пресненском суде судья Евгений Найденов начал зачитывать приговор блогеру и медиаменеджеру Антону Носику, который обвинялся в экстремизме. Как цитирует «Медиазона», «суд установил : Носик Антон Борисович совершил действие, направленное на возбуждение вражды, а именно - публично разместил запись в блоге...». «Так, приговор обвинительный, уже понятно», - написал присутствующий в суде оппозиционер Алексей Навальный.

Поводом для обвинения Носика стала его публикация в «Живом журнале» под названием «Стереть Сирию с лица Земли». Он обвиняется в возбуждении ненависти или вражды к сирийцам. Гособвинитель просил для него два года колонии.

Свою вину блогер не признает, он заявил в последнем слове, что рассчитывает на беспристрастное рассмотрение дела, но, с учетом статистики вынесенных приговоров, пришел в суд с вещами.