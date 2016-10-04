В Госдепе по-прежнему озабочены слежкой за американскими дипломатами в Москве

В госдепартаменте США сохраняется озабоченность в связи с тем, как в России обращаются с американскими сотрудниками дипмиссий и консульств. Это на брифинге 3 октября заявила представитель ведомства Элизабет Трюдо. Ее попросили прокомментировать сообщение «Радио Свобода» о том, что в Петербурге нескольким дипломатам подмешали наркотики в баре, и спросили, не могло ли это быть провокацией спецслужб.

Трюдо отказалась комментировать конкретный инцидент, но выразила общую озабоченность в связи с происходящим с американскими дипломатами в России. «Наша обеспокоенность дошла до самого высокого уровня, – сказал она. – В частности, значительно участились случаи преследования наших дипломатов в Москве и слежка за ними со стороны служб безопасности, в том числе полиции и автоинспекции». Она назвала это недопустимым.

В последний раз Трюдо высказывалась на эту тему в конце июня. Она также говорила, что за последние два года значительно усилилась слежка за американскими дипломатами в Москве и увеличилось количество случаев намеренного причинения беспокойства им (harassment) со стороны сотрудников спецслужб и дорожной полиции. По ее словам, о том же сообщали и посольства других западных стран. Она говорила, что госдеп поднимает эту тему на переговорах самого высокого уровня.