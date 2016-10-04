В 2017 году в России появится новый вид наказания

С 1 января 2017 г. будет применяться новый вид наказания – принудительные работы. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. Такой вид наказания будет назначаться в качестве альтернативы лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

По словам Максименко, для таких осужденных будет лишь несколько ограничений: они не смогут самостоятельно выбирать работу, уволиться или поменять работу, без разрешения администрации покинуть исправительный центр. «Они живут в обычных общежитиях, а после отбытия одной трети срока наказания, если не было никаких нарушений, осужденному может быть разрешено проживать за пределами центра с семьей, но в пределах муниципального образования, где находится исправительный центр», – сказал заместитель директора ФСИН. Осужденные на принудительные работы смогут пользоваться мобильными телефонами и интернетом, что, к примеру, запрещено в исправительных колониях и тюрьмах.

«На них в полном объеме распространяются все положения социального, пенсионного законодательства, в том числе Трудового кодекса. Они получают зарплату, из которой по решению суда в доход государства будет удерживаться от 5 до 20%, могут быть и взыскания по исполнительному производству, если есть удовлетворенные судами иски, но, как и с любого гражданина, который выплачивает, например, алименты», – сообщил Максименко. Кроме того, у таких осужденных есть право на оплачиваемый отпуск 18 рабочих дней после первых шести месяцев работы.

Первые исправительные центры появятся в Тюменской области на базе исправительной колонии № 6 (Ишим) на 100 мест; в Ставропольском крае на базе воспитательной колонии в Георгиевске, которая перепрофилируется, – центр на 144 места; в Тамбовской области на базе реформируемой ИК-3 (поселок Зеленый) – центр на 70 мест; в Приморском крае на базе колонии-поселения № 51 (Уссурийск) откроется центр на 150 мест, сказал Максименко.

К подобным работам осужденных могут приговаривать на срок от двух месяцев до пяти лет за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. При уклонении их будут заменять лишением свободы.