22% россиян считают Ельцина ответственным за октябрьский путч 1993 года

22% россиян считают, что к расстрелу Белого дома в октябре 1993 г. и кровавым столкновениям в Москве привела «безответственная политика» тогдашнего президента Бориса Ельцина и его окружения. Таковы результаты опроса, проведенного с 23 по 26 сентября 2016 г. «Левада-центром» среди 1600 человек в 48 регионах. Такие опросы проводились ежегодно в сентябре.

Еще 20% считают, что к путчу привел «общий развал в стране, который начался еще до конфликта Ельцина с Верховным советом». 10% указывают на стремление Александра Руцкого и Руслана Хасбулатова любыми средствами сохранить власть, 9% – на готовность «коммунистических и экстремистских сил» совершить госпереворот.

32% респондентов считают, что не были правы ни сторонники Ельцина, ни сторонники Верховного совета, 6% – что был прав Ельцин, 12% – что был прав Верховный совет, 17% – правы обе стороны конфликта.

54% россиян считают неоправданным использование военной силы для достижения контроля над ситуацией в стране в октябре 1993 г., 15% считают, что наоборот.