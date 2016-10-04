ЕСПЧ присудил осужденному по «болотному делу» 12 500 евро

Европейский суд по правам человека присудил фигуранту «болотного дела» Ярославу Белоусову 12 500 евро. Как сообщает РАПСИ, суд признал, что в его отношении в России нарушались четыре статьи Женевской конвенции по правам человека. В жалобах в ЕСПЧ, которые были поданы в декабре 2012 г. и сентябре 2014 г., Белоусов указывал на нарушение шести статей.

Страсбургский суд признал нарушение прав заявителя по статьям 3, 5, 6 и 11. Белоусов указывал, что он был арестован в нарушение статьи 5 Конвенции, гарантирующей право на свободу и безопасность личности. Кроме того, он сообщил о нарушении статьи 3 Конвенции, запрещающей пытки, в связи с условиями предварительного заключения и обеспечения слушаний в российском суде. Из его жалобы следует, что во время слушаний его дела его помещали либо в металлическую клетку, либо в прозрачный бокс, в котором отсутствовала вентиляция. РАПСИ напоминает, что Большая палата ЕСПЧ в июле 2014 г. подтвердила, что содержание в клетке в российских судах нарушает права подсудимых.

Также Белоусов жаловался на нарушение его прав на справедливое судебное разбирательство, которые предусматривает 6-я статья Конвенции. Еще он жаловался, что в его отношении была нарушена статья 11, гарантирующая свободу собраний и объединений.

Студент МГУ Ярослав Белоусов участвовал в «Марше миллионов» на Болотной площади 6 мая 2012 г. Он был задержан 9 июня, и ему предъявили обвинения в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти. В сизо он провел больше 20 месяцев, и меру пресечения ему не меняли, несмотря на заключение врачей о том, что у него бронхиальная астма и проблемы со зрением. В феврале 2014 г. Замоскворецкий суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы, Мосгорсуд сократил этот срок на два месяца. 8 сентября 2014 г. он вышел на свободу – первым из фигурантов «болотного дела», получивших реальные сроки.