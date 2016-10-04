Перенесено заседание о лишении Мединского ученой степени

Диссертационный совет Уральского федерального университета по просьбе министра культуры России Владимира Мединского перенес заседание по вопросу лишения его ученой степени доктора исторических наук. За перенесение заседания проголосовали 14 из 19 человек диссертационного совета УрФУ.

В диссовет поступило письмо от Мединского с просьбой «в связи с невозможностью его присутствия на заседании перенести его на более поздний срок», сообщил председатель диссертационного совета УрФУ по историческим наукам Дмитрий Редин.

Кроме того, письмо с просьбой о переносе было получено и от высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобразования. В этом письме поясняется, что Мединский планировал присутствовать на заседании диссовета УрФУ, но в настоящее время находится в составе российской делегации на форуме в Казахстане.

По словам Редина, следующее заседание должно состояться в течение двух месяцев, при этом он не исключил, что, если Мединский не сможет участвовать в повторном заседании, оно будет проведено без него.

Эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий 25 апреля подал в Минобрнауки заявление о лишении министра степени, подписанное им самим как специалистом по позднему Ренессансу, а также историками Вячеславом Козляковым и Константином Ерусалимским.

Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины 15-17 веков» 27 июня 2011 г. в Российском государственном социальном университете, руководство которого было уволено бывшим министром образованием Дмитрием Ливановым – одной из причин было, что в диссертации ректора были некорректные заимствования.

Представитель «Диссернета» журналист Сергей Пархоменко указывал, что в сообществе российских историков, специалистов по истории российского государства периода Средневековья, сложилось представление, что эта работа, «переполненная дилетантскими и в то же время чрезвычайно напыщенными, высокопарными нелепостями».