Согласовывавший митинги в Москве чиновник ушел на «свободные хлеба»

В Москве сменился руководитель департамента региональной безопасности. Как сообщает агентство «Москва», кадровые перестановки на заседании президиума правительства столицы огласил мэр Сергей Собянин. «Мы расстаемся с Майоровым Алексеем Валентиновичем, который ушел на «свободные хлеба», покидает государственную службу. Хотел бы поблагодарить вас за вашу работу», - сказал он.

Департамент возглавит Владимир Черников, ранее руководивший департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма. Департамент нацполитики возглавит бывший первый заместитель Черникова Виталий Сучков.

Руководитель департамента региональной безопасности Москвы занимался согласованием уличных акций в городе. Майоров занимал эту должность с января 2012 г., до этого, с сентября 2011 г., он был помощником мэра Москвы, с 1976 по 2011 г. служил в войсках и органах государственной безопасности.

Владимир Черников был военным до 1994 г., с 2000 г. он работал в московской мэрии. С мая 2006 г. он был замначальника управделами аппарата Госдумы, в апреле 2008 г. возглавил финансово-экономическое управление аппарата Думы. В декабре 2010 г. он возглавил департамент средств массовой информации и рекламы Москвы, департамент нацполитики, межрегиональных связей и туризма возглавил 17 марта 2015 г.