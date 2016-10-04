Суд по делу об убийстве Немцова допросил его водителя и посмотрел видеозаписи

Московский окружной военный суд в среду, 5 октября, продолжит рассмотрение с участием присяжных уголовного дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом заявил председательствующий Юрий Житников по итогам заседания во вторник, 4 октября.

На прошедшем заседании был допрошен первый свидетель - Сергей Агеев, один из двух водителей убитого политика, который в день убийства не работал.

Как рассказал свидетель, он 17 лет работал у Немцова, который никогда ни с кем серьезно не конфликтовал и не рассказывал Агееву об угрозах в свой адрес. Отвечая на вопрос защиты обвиняемых, свидетель заявил, что видит подсудимых в первый раз.

По его словам, во время своей работы он не заметил, чтобы за Немцовым кто-нибудь следил. О смерти политика свидетель узнал от своего сменщика Александра Петухова, которому позвонила свидетельница Анна Дурицкая.

Также на заседании присяжным показали видеозаписи с камер, установленных в ГУМе, на которых свидетель опознал Немцова и Дурицкую, а также видеозаписи телеканала ТВЦ, камера которого с большого расстояния была направлена на Большой Москворецкий мост в момент убийства. Относительно видео телеканала свидетель справедливо заметил, что на нем трудно рассмотреть кого-либо, в том числе Немцова с его спутницей, а также не видно момента преступления, предполагаемого исполнителя Заура Дадаева, а также кого-либо другого из подсудимых.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту в Москве. По делу об убийстве арестованы Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления, а также Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы и Тамерлан Эскерханов, обвиняемые в причастности к совершению преступления. Позже заочному аресту был подвергнут бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов, ему было предъявлено заочное обвинение в организации убийства.