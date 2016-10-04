Начальника ГАИ Сочи отстранили от должности

Командир полка ДПС ГИБДД по городу Сочи Андрей Геращенко отстранен от должности на время служебной проверки, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Причин проведения проверки в пресс-службе не уточнили.

Ранее сообщалось, что в марте СКР возбудил уголовное дело о передаче через посредника крупной взятки для высокопоставленных сотрудников управления ГИБДД в Сочи. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве) и ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России (покушение на получение взятки).