Минобороны России ожидает провокаций со стороны украинских спецслужб

В отношении российских офицеров Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на юго-востоке Украины (СЦКК) готовится провокация со стороны украинских спецслужб, сообщает Минобороны России на своем сайте. Информация об этом в российское оборонное ведомство поступила «по нескольким достоверным каналам», следует из заявления. «Акция СБУ с задержанием российских военнослужащих по обвинению в якобы «шпионаже» будет реализована в ходе предстоящей на днях ротации российского контингента СЦКК», уверены в Минобороны.

В связи с этим Минобороны России напоминает, что его офицеры находятся на территории Украины по взаимной договоренности властей двух стран для оказания помощи представителям Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ в контроле прекращения боевых действий. Россия призывает Киев «не допустить провокаций».