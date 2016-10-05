В МВД назвали самые коррумпированные сферы в России

На заседании президиума Совета по противодействию коррупции, проводившегося под председательством руководителя администрации президента Антона Вайно, были перечислены основные сферы в России, где процветает коррупция. Об этом сообщается на сайте Кремля. Среди них - госзакупки, строительство, медицина и автодороги.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев доложил о работе органов внутренних дел по борьбе с нецелевым расходованием и хищением бюджетных средств. «Согласно представленным данным наиболее подвержены криминальным посягательствам сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, строительство (в том числе жилищное), а также содержание автомобильных дорог, здравоохранение, образование, наука и культура», - говорится в сообщении.

В ходе заседания были определены действия по выстраиванию эффективной антикоррупционной вертикали, охватывающей в том числе дочерние организации, а также участники встречи сошлись во мнении о «необходимости принятия действенных мер для окончательного искоренения имеющихся в отрасли коррупциогенных факторов».