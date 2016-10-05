Суд в Армении отказался выдать США россиянина Миронова

Апелляционный суд Армении отклонил жалобу генеральной прокуратуры республики по решению об освобождении россиянина Сергея Миронова. Он был ранее задержан в Армении по запросу США по подозрению в незаконной передаче военных технологий и отмывании денег, передает «Интерфакс».

26 августа полицейские задержали в ереванском аэропорту «Звартноц» гражданина России Сергея Миронова 1986 г. р., который с 11 мая текущего года был объявлен в международный розыск правоохранительными органами США.

Суд в Ереване 29 августа отклонил ходатайство генеральной прокуратуры Армении. 31 августа россиянин вылетел из Армении в Москву. Генпрокуратура 7 сентября обжаловала отказ в его аресте.

Адвокат задержанного Карен Нерсесян заявлял, что россиянина подозревают в отмывании денежных средств и незаконной передаче военных технологий. По его словам, Миронов работает обычным программистом и не имеет доступа к каким-либо секретным технологиям.