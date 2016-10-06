Еще одного подрядчика АНБ в США заподозрили в краже секретных документов и хакерского кода

ФБР задержало бывшего подрядчика Агентства национальной безопасности США (АНБ, NSA) по подозрению в краже и передаче третьим лицам засекреченной программы, разработанной в АНБ для взлома сетей иностранных правительств. Как узнала The New York Times, сотрудник компании Booz Allen Hamilton Гарольд Томас Мартин был задержан еще в августе. В 2013 г. сотрудник той же компании Эдвард Сноуден сбежал из США со скачанными секретными документами АНБ и затем занялся публичными разоблачениями действий этой спецслужбы.

На момент задержания и ареста Мартин уже работал по контракту на Пентагон. 27 августа к нему домой с обыском прибыли две дюжины вооруженных сотрудников ФБР и через некоторое время Мартина вывели в наручниках, рассказал газете его сосед. Из поданных в суд материалов ФБР следует, что при обыске у него в машине и дома нашли тысячи листов документов, содержащих много засекреченной информации, а также десятки электронных носителей информации. Также обнаружилось, что он выложил некоторую засекреченную информацию онлайн, в том числе некий секретный код. Но до сих пор следствие не установило наверняка, сумел ли Мартин передать третьим лицам или обнародовать засекреченную информацию или он только загрузил ее на свои электронные устройства. На первом допросе он отрицал причастность к краже этих материалов, затем заявил, что знает, что у него не было права иметь эти документы.

Минюст обнародовал информацию по делу Мартина после того, как The New York Times уведомила власти о намерении опубликовать статью о нем. Адвокаты Мартина заявили, что не видели никаких доказательств против него, никаких подтверждений, что он планировал госизмену и что он, наоборот, любит свою страну и свою семью.