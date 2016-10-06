Песков: Сурков говорил с Нуланд о давлении на Киев

На переговорах помощника президента России Владислава Суркова и заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд вечером 5 октября обсуждался вопрос оказания давления на Киев для выполнения минских соглашений, особенно их политической части, заявил журналистам на телеконференции пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил, что такое понимание формируется и у американской стороны.

«Действительно, ширится понимание того, что Киев не выполняет обязательства по минским договоренностям, особенно в политической части. До сих пор не предпринимает шаги, которые четко прописаны на бумаге и подписаны президентом Порошенко. В этой связи стороны говорят о необходимости использования всевозможного влияния и давления на Киев, чтобы побудить украинскую сторону выполнить взятые на себя обязательства», – сказал Песков.

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд приехала в Россию для обсуждения ситуации на востоке Украины. В ее программе были встречи с чиновниками правительства России для обсуждения реализации минских соглашений, нормандского формата и переговоров в формате трехсторонней контактной группы. Перед поездкой в Россию Нуланд встретилась с госсекретарем Джоном Керри в Брюсселе.