Песков рассказал, как Путин отпразднует свой день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отпразднует свой день рождения. В пятницу 7 октября ему исполнится 64 года.

«На завтра не запланировано каких-либо публичных мероприятий. Вместе с тем, безусловно, будут международные звонки, поздравления президента, поэтому так или иначе какие-то и субстантивные вопросы будут обсуждать у главы государства. Это всегда делают, никогда не ограничиваются только праздничной тематикой», – отметил Песков.

В прошлом году Путин в свой день рождения участвовал в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Президент тогда забросил в ворота соперников семь шайб.