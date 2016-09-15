Путин поздравил Медведева с днем рождения и подарил ему картину «В цеху»

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Дмитрия Медведева с прошедшим днем рождения и подарил ему картину «В цеху», передает ТАСС. «У Дмитрия Анатольевича вчера был день рождения, вчера мне удалось его поздравить по телефону», - уточнил президент. По его словам, он лично хотел «от нас всех вручить ему сувенир».

На картине, выполненной в пастельных тонах, изображена производственная сцена: рабочее совещание на фоне большого желтого бульдозера, которому монтируют левую гусеничную тележку. Бульдозер похож на модель Т-330, выпускающуюся с 1975 г. в Чебоксарах на «Заводе промышленных тракторов».

«Это соответствует тому, чем Дмитрий Анатольевич сегодня занимается. Эта картина называется «В цеху», - добавил Путин, имея в виду напряженную работу руководителя правительства.

Это не первый подарок, подаренный президентом. Путин не забывает поздравлять подчиненных и выдающихся российских деятелей. Например, актрисе Алисе Фрейндлих он подарил соломенную шляпку, министру спорта Виталию Мутко - англо-русский разговорник, руководителю Счетной палаты Татьяне Голиковой - коллекционное издание гоголевского «Ревизора».

«Великолепно», - ответил премьер Медведев на вопрос журналистов, понравился ли ему подарок президента.