Число жертв урагана Мэтью достигло 283

На подступах к Флориде ураган Мэтью ослабел до шторма категории 3, сообщает USA Today со ссылкой на пресс-релиз Национального ураганного центра США. Если раньше, когда это был шторм категории 4, скорость ветра могла достигать 130-156 миль в час, то на расстоянии 80 миль от мыса Канаверал скорость ветра снизилась до максимум 120 миль в час. Первые дожди и усиление ветра уже достигли Флориды, и вечером без электричества остались дома, где проживают 102 000 человек. По предварительным данным, всего жертвами стихии стали не менее 283 человек, все они погибли на Гаити.

Ученые ожидают, что основной удар стихии во Флориде придется в пятницу утром на округ Палм-Бич, затем ураган пойдет вдоль трассы Interstate 95. Ожидается выпадение до 15 дюймов осадков и усиление волнения на море.

Президент Барака Обама ввел чрезвычайное положение на ряде территорий трех штатов - Флориды, Джорджии и Южной Каролины, режим ЧП облегчит перечисление финансовой помощи и координацию работы правительственных структур после стихийного бедствия.

Во Флориде по призыву властей штата идет массовая эвакуация, губернатор потребовал эвакуации 1,5 млн человек. По всей стране отменены 2700 авиарейсов. Парк Walt Disney World закрылся.