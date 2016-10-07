НАК сообщил об убийстве в Ингушетии эмиссара ИГ

В Ингушетии в результате двух контртеррористических операций убиты шестеро подозреваемых бандитов, в том числе эмиссар запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), прибывший из Сирии. Это ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Ранее сообщалось о введении режима КТО в Назрани и Гази-Юрте. В Назрани убиты четверо предполагаемых боевиков, в Гази-Юрте - двое. В НАК предполагают, что среди погибших - «эмиссар ИГИЛ Забайри Саутиев, прибывший из Сирии для возобновления террористической деятельности на территории республики».

На месте боестолкновений обнаружены автоматы, пистолеты, гранаты и готовые к применению самодельные взрывные устройства, в том числе два так называемых пояса смертника.

«В Гази-Юрт в ходе спецоперации уничтожены оказавшие сопротивление мужчина и женщина, ими оказались супруги - Рустам и Зульфия Аушевы», - сказал источник ТАСС в правоохранительных органах Ингушетии. Житель села рассказал, что убитые не были местными, а купили там дом несколько недель назад.