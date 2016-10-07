Путин отправил в отставку представителя СКР Маркина

Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении генерал-майора юстиции Владимира Маркина с должности руководителя управления Следственного комитета по работе со СМИ. Этот указ 7 октября опубликован на официальном портале правовой информации. Документ датирован 6 октября. Маркин там упоминается среди других увольняемых сотрудников МЧС, МВД и других структур. В частности, от должности отстранен замруководителя МЧС Сергей Воронов.

Маркин 21 сентября подтвердил, что написал рапорт об отставке. Он добавил, что продолжит работать до подписания соответствующего указа. «Я проработал в Следственном комитете с первых дней его образования - более девяти лет. Я считаю, что вместе с командой выстроил информационную политику, наладил системную работу. Считаю, что моя миссия выполнена, поэтому я решил попробовать себя на новом поприще», - сказал он ТАСС.

Появившиеся 7 октября новости о подписании указа Маркин прокомментировал в Twitter: «Облегчённо вздыхают враги, А друзья говорят: "Устал" Ошибаются и те, и другие - это привал...» (цитата из песни Игоря Талькова «Я вернусь»).

Сообщения о грядущей отставке Маркина появились незадолго до выборов в Госдуму. «Интерфакс» сообщил, что новым местом работы Маркина станет «Русгидро», где он будет курировать связи с общественностью и государственными органами. Сотрудник органов прокуратуры подтверждал «Ведомостям» эту версию. Официально о новом месте работы генерала ничего не сообщалось.

Маркин работал начальником пресс-службы следственного ведомства с момента его выделения из состава Генпрокуратуры в 2007 г. До этого Маркин, закончивший в 1985 г. факультет журналистики МГУ, работал продюсером в ряде средств массовой информации, в том числе на НТВ и телеканале «Россия», а также занимал должность замминистра печати и информации Московской области. За время работы официальным представителем Следственного комитета Владимир Маркин стал известен общественности не только как комментатор всех резонансных дел СКР, но и как автор колонок в газете «Известия», где он высказывал свое мнение о самых разных актуальных социально-политических вопросах, и как ведущий программы «Следствие покажет» на «Первом канале».