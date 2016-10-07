Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 64 года.

«Республика Беларусь заинтересована в плодотворном взаимодействии с Российской Федерацией во всех сферах, углублении равноправного и эффективного сотрудничества в интеграционных форматах», – отметил Лукашенко в поздравительном послании.

Он выразил уверенность в том, что Россия и Белоруссия путем диалога смогут решить все актуальные вопросы, найти общие ответы на вызовы и угрозы современного мира.