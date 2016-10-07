Путин освободил от должности более 10 генералов МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности более 10 генералов МВД. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент освободил от должности генерал-майора полиции Веденова Леонида Владимировича, начальника управления по организационно-разрешительной работе МВД России, начальника главка вневедомственной охраны МВД, генерал-лейтенанта полиции Сергея Лебедева и его заместителя, генерал-майора полиции Александра Грищенко, начальника Центра спецназначения вневедомственной охраны, генерал-майора полиции Александра Жилкина и начальника Центра спецназначения сил оперативного реагирования, генерал-майора полиции Дмитрия Дейниченко, а также начальника управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу, генерал-майора полиции Сергея Серикова.

Этим же указом освобожден от должности начальник Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД РФ, генерал-майор полиции Вячеслав Хаустов.

По данным источника ТАСС, практически все, кроме Серикова, возглавляли подразделения, которые вошли в состав войск Национальной гвардии.

5 апреля было объявлено о создании в России Национальной гвардии на базе внутренних войск МВД. Согласно открытым данным численность внутренних войск - 170 000 человек. У войск есть подразделения специального назначения, разведки, свои авиационные, артиллерийские, инженерные и морские части.