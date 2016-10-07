Хельсинки обсудит с Москвой случаи нарушения границ российскими ВВС

Финляндия по дипломатическим каналам обсудит с Россией случаи нарушения финского воздушного пространства российскими истребителями. Как передает Yle, это заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. «Мы по дипломатическим каналам обсудим случившееся с послом или иным представителем страны и попросим объяснения. В этой связи будет четко сказано, что мы не одобряем нарушения наших границ», - сказал он. По его словам, Финляндия серьезно относится к неприкосновенности своих границ и к любым их нарушениям.

Расследованием инцидента занимается погранслужба Финляндии.

Ранее финские военные заявили о двух случаях нарушения воздушной границы страны российскими истребителями. Министр обороны Юсси Ниинистё назвал два нарушения за одни сутки «экстраординарным». Финской стороне неизвестны мотивы экипажей этих самолетов. Он добавил, что в соответствии с общепринятой практикой с Россией свяжется министерство иностранных дел и попросит разъяснений.

По версии финской стороны, 6 октября российские Су-27 примерно в 17.00 и 21.30 заходили в воздушное пространство Финляндии в районе Финского залива к югу от города Порвоо. Истребители ВВС Финляндии были подняты на перехват нарушителей. Их также сфотографировали. Министр обороны похвалил действия финских ВВС.

Минобороны России отрицает факт нарушения воздушного пространства Финляндии. Все полеты российских истребителей Су-27 6 и 7 октября проходили над нейтральными водами Финского залива, без отклонений от маршрута, цитирует ТАСС последнее заявление военного ведомства.