Россия потребовала допустить дипломатов к задержанным в США россиянам

Российская сторона направила запрос на получение официальной информации о задержании двух россиян в США, будет добиваться получения к ним консульского доступа, заявил уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенству закона Константин Долгов.

«Мы будем добиваться соблюдения прав наших граждан, в том числе процессуальных прав, естественно, будем требовать консульского доступа к ним в качестве первого шага или почти первого шага. Первым шагом, естественно, является запрос на официальную информацию. Я так понимаю, что наши консульские сотрудники, мои коллеги уже такой запрос отправили», - сказал Долгов.

Ранее стало известно, что в США по подозрению в попытке незаконного экспорта в Россию технологий арестованы три человека - американец и двое россиян, передает Reuters.

Речь идет о гражданине США Алексее Барышеве и гражданах России Дмитрии Карпенко и Алексее Крутилине, уточнили в минюсте США.