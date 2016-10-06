В США арестованы двое россиян по подозрению в экспорте секретных технологий

В США по подозрению в попытке незаконного экспорта в Россию технологий арестованы три человека - американец и двое россиян, передает Reuters.

Речь идет о гражданине США Алексее Барышеве и гражданах России Дмитрии Карпенко и Алексее Крутилине, уточнили в минюсте США.

Посольство России в США пытается установить обстоятельства задержания российских граждан, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии Юрий Мельник.

«Пока никакой информации нет. Мы выясняем обстоятельства произошедшего», - сказал он.