Медведев освободил Поспелова от должности руководителя Росмолодежи

Сергей Поспелов освобожден от должности руководителя Росмолодежи распоряжением правительства. «Освободить Поспелова Сергея Валерьевича от должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи в связи с переходом на другую работу», - гласит распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Поспелов был назначен руководителем Росмолодежи 13 марта 2014 г.

По данным РБК, Поспелов перейдет на работу в Госдуму, где станет заместителем руководителя аппарата парламента. Поспелова называют человеком, близким к новому спикеру Госдумы Вячеславу Володину.