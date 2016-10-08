Саакашвили не будет возвращаться в Грузию

Председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил, что будет продолжать работать на Украине, а в Грузию съездит ненадолго после парламентских выборов. Ранее Саакашвили заявлял о намерении вернуться на родину.

«У меня большие планы на Украину, я сюда не просто так приехал, я ж не какой-то гастролер, поэтому я не считаю, что должен покинуть поле битвы тут. Но однозначно, после выборов я приеду в Грузию, я буду помогать моей стране, я возьму отпуск за свой счет и буду вовлекаться ближайшие дни в какие-то процессы», – сказал Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что не поехал в Грузию до парламентских выборов, которые проходят сегодня, потому что действующая власть «использовала бы это как повод для своих выборов, для насильственных действий».

Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 г. по ноябрь 2007 г. и с января 2008 г. по ноябрь 2013 г. Он покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий и после отъезда проживал в США и на Украине. В мае прошлого года Саакашвили получил украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области.

На родине он обвиняется «в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 г., в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили».

Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили ранее заявлял, что находящийся в федеральном розыске бывший президент «будет задержан, как только пересечет госграницу» республики.