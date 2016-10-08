МИД назвал бездоказательными обвинения со стороны США в хакерских атаках

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал совместное заявление директора по вопросам национальной разведки США и министра внутренней безопасности этой страны о хакерских атаках из России. По его словам, эти заявления не подкреплены конкретными фактами.

«Повторяются тиражируемые уже не первую неделю утверждения о нашей причастности к разглашению переписки американских граждан, попыткам взлома серверов и т. п. Дошло до измышлений, будто подобные технологии ранее использовались Москвой в «Европе и Евразии для оказания влияния на общественное мнение», – говорится в комментарии замминистра.

Рябков подчеркнул, что доказательная база столь серьезных обвинений начисто отсутствует. Он считает, что «нагнетание эмоций по поводу “русских хакеров” используется в США в предвыборной борьбе». «Наши недруги продолжают попытки обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела США», – отметил Рябков.