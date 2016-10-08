МИД опасается активизации «Аль-Каиды» в связи с ослаблением ИГ

Заместитель министра иностранных дел России по вопросам борьбы с терроризмом Олег Сыромолотов считает, что на фоне ослабления «Исламского государства» может активизироваться «Аль-Каида» (террористические организации, запрещены в России).

«По мере ослабления ИГИЛ растет мощь почти ушедшей на второй план "Аль-Каиды", ведь "Джабхат ан-Нусра" и "Ахрар аш-Шам" (запрещены в России. – ред.) – они вышли из "Аль-Каиды" и привержены ей. Поэтому они выходят на первый план», – сказал Сыромолотов в интервью «Интерфаксу». Он пояснил, что в тех местах, откуда уходит ИГ, появляется «Аль-Каида».

На вопрос, насколько высока вероятность повторения терактов в Европе с использованием так называемых спящих ячеек, Сыромолотов пояснил, что изначально создание таких ячеек было методикой не ИГ, а «Аль-Каиды».