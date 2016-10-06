«Аль-Каида» готовит нападения на Великобританию и Европу – Times

Террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) готовит нападения на Великобританию и Европу, пишет британская газета Times со ссылкой на источники. Министр обороны страны Майкл Фаллон подтвердил изданию, что террористическая сеть представляет «очень реальную угрозу» для Великобритании и Европы.

Издание также отмечает, что сирийское ответвление «Аль-Каиды» «Джебхат ан-Нусра» рассматривается на Запале как самый мощный террористический фронт. В руководстве страны полагают, что организация активно работает над планами атак на Европу.