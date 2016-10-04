Российское посольство в Дамаске обстреляли из минометов

Посольство России в Дамаске обстреляли из минометов, сообщается на сайте российского МИДа. В результате атаки никто из сотрудников диппредставительства не пострадал.

«3 октября российская дипмиссия в Дамаске подверглась минометному обстрелу. Одна из мин взорвалась на территории посольства вблизи жилого комплекса. Лишь по случайности никто из сотрудников нашего посольства не пострадал. Дипломатическому представительству причинен материальный ущерб. Еще две мины разорвались рядом с посольством», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В сообщении ведомства говорится, что Москве рассматривает «обстрел российского посольства в Дамаске и как следствие действий тех, кто, подобно США и некоторым их союзникам, провоцирует продолжение кровопролитного конфликта в Сирии, заигрывая с боевиками и экстремистами».

В понедельник, 3 октября, стало известно, что США приостанавливают участие в двусторонних каналах связи с Россией, которые были созданы для поддержания режима прекращения боевых действий. В официальном заявлении говорилось, что США не жалели усилий на разработку и попытку реализации договоренностей с Россией, направленных на сокращение насилия, обеспечение гуманитарного доступа, а также направленных против «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (запрещены в России). По мнению Вашингтона, «к сожалению, Россия не выполнила свои обязательства, включая обязательства по международному гуманитарному праву и резолюции 2254, а также она не желает или не способна обеспечить выполнение договоренностей, с которыми Москва согласилась».