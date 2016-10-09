Сергей Поспелов возглавит аппарат Госдумы

Бывший глава «Росмолодежи» Сергей Поспелов назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата Госдумы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. В Госдуме шестого созыва пост руководителя аппарата занимала Джахан Поллыева.

В пятницу 7 октября Поспелов был освобожден от должности руководителя «Росмолодежи» «в связи с переходом на другую работу». Федеральным агентством он руководил с марта 2014 г. Сергей Поспелов родился в 1980 г., имеет высшее образование и степень кандидата экономических наук.