В Дагестане уничтожены трое боевиков, ранен один спецназовец

В ходе КТО в Дагестане уничтожены трое бандитов, ранен один спецназовец, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Органы ФСБ России получила данные о нахождении в Сулейман-Стальском районе Дагестана группы лиц, причастных к деятельности бандитского подполья. Сотрудники спецподразделений органов безопасности обнаружили и заблокировали в лесном массиве восточнее селения Цмур названную группу лиц.

«На предложение сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. Бойцами спецназа ФСБ России трое боевиков были нейтрализованы. Осуществляется поиск их возможных сообщников. Личности бандитов устанавливаются», – говорится в сообщении НАКа. В результате операции был ранен один сотрудник спецподразделения, пострадавших среди гражданского населения нет.