Музей ГУЛАГа не будет жаловаться на тех, кто повесил манекен Солженицына на воротах учреждения

На воротах Музея ГУЛАГа в Москве был вывешен манекен в костюме и с маской писателя Александра Солженицына. На груди фигуры был плакат с обвинениями в адрес писателя: Солженицын обвиняется в предательстве родины и в искажении фактов о ГУЛАГе, а музей – в продолжении его «дела». Пресс-секретарь музея Анна Ропейко сказала «Дождю», что это случилось вечером в субботу, однако сообщения в СМИ об этом стали поступать с вечера понедельника. По словам Ропейко, манекен повесили двое молодых людей, которые быстро скрылись. Охранники сняли фигуру через несколько минут.

Директор музея Роман Романов сказал «Эху Москвы», что ответственность за это взял на себя Революционный коммунистический союз молодежи (РКСМ). Обращаться в полицию администрация музея не собирается. Романов считает, что эта акция является логическим продолжением серии недавних атак на Сахаровский центр, а также галерею «Центр имени братьев Люмьер».

На сайте РКСМ подтверждается, что это акция союза: «Ребята вздернули на стилизованных под лагерные воротах чучело небезызвестного А. И. Солженицына – злобствующего антисоветчика и лгуна». «Тема политических репрессий прошлого на сегодняшний день приобрела у наших властей какую-то болезненную популярность», – отмечают коммунисты. В их заявлении отмечается, что жертвами ошибок советского правосудия стала «не такая уж огромная» часть населения, а муссирование этой темы, по их мнению, – «попытка прикрыть собственную политическую несостоятельность, закручивание гаек и раздрай в государстве».