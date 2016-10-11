На границе Крыма ФСБ задержала украинца со сборником «экстремистских лекций»

В Крыму на пункте пропуска «Джанкой» российские пограничники задержали гражданина Украины с экстремистской литературой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление погранслужбы ФСБ, задержан 34-летний пассажир Fiat. У него нашли книгу – сборник «лекций экстремистского содержания», а также издание 2011 года, относящееся к списку литературы, запрещенной на территории Российской Федерации.

По факту проводится разбирательство.

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