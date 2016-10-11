Власти Москвы рассчитывают на сокращение госдолга столицы более чем в два раза

В 2016 г. размер государственного долга российской столицы будет сокращен более чем в два раза, сообщила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова на заседании городского правительства. Со 140,5 млрд руб. на начало года к 1 января 2017 г. госдолг должен упасть до 61,9 млрд руб.

«В предстоящие годы продолжится политика проведения взвешенной заемной политики», - подчеркнула Зяббарова. Так, при условии привлечения займов в 2017 г. размер госдолга в 2019 г. должен составить 57,2 млрд руб., без привлечения - 31,5 млрд руб.

В то же время размер дефицита бюджета Москвы в 2017 г. должен составить 217,9 млрд руб. (12,4% по отношению к доходам), в 2018 г. - 88,6 млрд руб. (4,8% к доходам), в 2019 г. - 9,7 млрд руб. (0,5% к доходам).