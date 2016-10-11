СКР завел дело о похищении россиян на юго-востоке Украины

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту похищения россиян на юго-востоке Украины с целью их последующего обмена на украинских военнослужащих, попавших в плен к представителям самопровозглашенных республик, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 и 2 ст. 210, п. «а» ч. 3 ст. 126, ч.3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 127.1, п. «а» ч. 3 ст. 126, п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (организация преступного сообщества, похищение человека, торговля людьми).

По данным следствия, с апреля 2014 г. неустановленные лица из числа «высшего руководства силовых структур Украины, используя свое должностное положение», создали преступное сообщество. В СКР отмечают, что преступная организация характеризовалась тщательным планированием преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, четкой иерархической структурой, а также сплоченностью.

Россиян «похищали и незаконно удерживали с целью обмена на украинских военнослужащих, попавших в плен к представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик», говорится в сообщении.

В настоящее время следствие устанавливает обстоятельства преступлений в отношении двух российских граждан, которые были задержаны на территории Украины.