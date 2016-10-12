Песков может стать помощником президента по международным делам – «Коммерсантъ»

Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков покинет Кремль до марта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух, близких к администрации президента, источников. 13 марта ему исполнится 70 лет. К этому времени должен решиться вопрос с его преемником, утверждает собеседник издания в госструктурах, указывая, что «подбор будет очень тщательным».

В числе его потенциальных преемников называют, в частности, посла России в Китае Андрея Денисова, некоторых высокопоставленных сотрудников МИДа, а также зама главы президентской администрации, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Сам Песков заявил изданию, что для отставки Ушакова «нет никаких признаков».

Ушаков занимает свой пост последние 4 года, до этого он столько же работал замруководителя аппарата в правительстве Путина, где курировал международную повестку, а с 1998 по 2008 гг. был послом России в США. Сослуживцы Ушакова отмечают его «жесткость и принципиальность». По словам одного из них, до Ушакова внешняя политика России координировалась МИДом и президентом, а правительство задавало лишь экономическую повестку. Во время премьерства Путина Белый дом подключился к решению внешнеполитических вопросов с ними на равных. «Тогда многое зависело от личности премьера, но черновая работа — согласования, встречи, график, публичные выступления — все это легло на его (Ушакова) плечи»,— приводит издание слова своего собеседника в госструктурах.

После вхождения Крыма в состав России в 2014 г. и включения российских военно-космических сил в сирийскую кампанию некоторые зарубежные СМИ писали об Ушакове как о «прямом канале связи с Владимиром Путиным» при том, что отношения их правительств с Москвой стали более натянутыми.Турецкая газета Hurriyet называла Ушакова одним из тех, кто непосредственно занимался разрешением конфликта Москвы и Анкары после того, как ВВС Турции сбили в Сирии российский бомбардировщик Су-24М в ноябре 2015 г. Якобы именно он сначала был задействован в переговорах, а потом передал письмо с извинениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Владимиру Путину.

Претензий к работе Ушакова ни в Кремле, ни в правительстве, ни в спецслужбах не было, говорят собеседники издания. «Он любит свою работу и привык ее делать хорошо»,— отмечают они. После ухода он готов продолжить дипломатическую работу, например, в качестве посла в одной из европейских стран.