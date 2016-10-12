В районе Ливадии затонул плавучий кран: есть погибшие

В районе Ливадии в ночь на среду затонул плавучий кран. Как сообщает сайт крымского управления МЧС, это произошло в 4 км от берега. Судно следовало в Севастополь.

Плавучий подъёмный кран затонул при буксировке из порта «Кавказ» в Краснодарском крае, двоих рабочих из семи спасти не удалось, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона. Он упомянул сложные погодные условия и что ЧП произошло на глубине около 90 м. Пятерых рабочих удалось эвакуировать.

ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает, что продолжаются поиски трех человек, хотя источник агентства в экстренных службах также говорит о пятерых спасенных и двоих погибших.