Строители Керченского моста установили первую морскую опору

Первая морская опора установлена и полностью забетонирована на стройплощадке Керченского моста, сообщил журналистам директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

«Сегодня мы практически закончили сооружение первой морской опоры – это 83-я опора автодороги на участке "Протока", - сказал Рыженькин.

По его словам, всего при строительстве Керченского моста планируется установить 173 морских опоры, из которых 86 – автомобильные, 87 –железнодорожные. По словам Рыженькина, для возведения одной морской опоры применяется порядка 100 т металлоконструкций и более 300 кубометров бетона.

Он также сообщил, что до конца текущего года планируется установить порядка 10 морских опор по всему объекту.

«Если мы [это] сделаем, это будет очень хороший результат», - подчеркнул Рыженькин.