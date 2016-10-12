Эрдоган: Турция не будет просить разрешения на военную операцию в Мосуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил тех, кто не хочет присоединения Турции к возможной операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (запрещено в России). Как пишет Hurriyet, он заявил это в обращении к 9-му Евразийскому исламскому совету в Стамбуле. По его словам, ИГ угрожает террором Турции и это обязанность Турции - принять меры предосторожности на предмет возможной атаки со стороны ИГ и помочь соседям - Ираку и Сирии. В этом он видит один из главных принципов добрососедских отношений и считает, что Турции не нужно ничье разрешение на подключение к военной операции. Турция и не собирается просить у кого-либо такое разрешение, добавил Эрдоган.

«Некоторые государства преодолевают многие километры для участия в операциях в Афганистане и других странах, если считают, что для них возникла угроза, тогда как Турции, у которой 911 км общей границы с Сирией и 350 км границы с Ираком, хотят не разрешить вмешаться и устранить угрозу из соседних государств», - отметил он.

Ранее парламент Ирака возражал против присутствия турецких военных на иракской территории, посол Турции в Багдаде получил ноту протеста от депутатов, после этого посла Ирака вызывали в МИД Турции в Анкаре.