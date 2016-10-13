«Почта России» запустила торговую площадку – «Коммерсантъ»

Торговая площадка «Почтамаркет», запущенная «Почтой России», объединит предложения сайта market.pochta.ru и торговлю через бумажные каталоги в 42 000 почтовых отделений, рассказала «Коммерсанту» замгендиректора ФГУП по почтовому бизнесу Инесса Галактионова. Партнерами «Почтамаркета», по ее словам, уже стали оператор дистанционной торговли «Отто групп Россия», продавец детских товаров «Дочки-сыночки», издательство «Эксмо» и гипермаркет товаров для красоты и здоровья Gessmarket. ФГУП рассчитывает, что до конца года число партнеров вырастет до 10, а их товары будут размещены в онлайн-версии каталога.

Партнеры должны осуществлять предпочтовую подготовку заказов, передавать посылки в доставку не позднее чем через четыре рабочих дня с момента заказа, обрабатывать претензии и клиентские возвраты, в том числе денежные компенсации.

В печатном каталоге доступно около 100 товарных позиций, на сайте их десятки тысяч. Сейчас Почта-банк работает над изучением вопроса по запуску платежей картами и сервису кредитов на онлайн-покупки, говорит вице-президент и директор по развитию электронного бизнеса Почта-банка Анастасия Масленникова.

Новый сайт для электронной торговли «Почта России» заказала компании «Диджитал зон», которая предложила выполнить работу за 27 млн руб. – на 15% ниже начальной цены, следует из информации с сайта госзакупок.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов считает, что «Почтамаркет» сможет выступить в роли конкурента китайского AliExpress, который «в наших медвежьих углах обрабатывает ровно ту же нишу, причем весьма успешно».