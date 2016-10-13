Россия официально подтвердила, что Януковичу предоставлено временное убежище

Москва официально подтвердила, что бывший президент Украины Виктор Янукович находится на территории России на основании предоставленного ему временного убежища. Об этом сообщило главное управление по вопросам миграции МВД России, рассказал его адвокат Виталий Сердюк, добавив, что об этом известно генеральной прокуратуре Украины.

Сердюк указал, что генпрокуратура Украины обосновывала отсутствие продвижения в расследовании «дела майдана» против Януковича отсутствием доказательств нахождения его на территории России и этим же были мотивированы отказы в проведении его допроса, очных ставок с нынешними высшими должностными лицами Украины, невозможность передачи «дела майдана» в суд.