Все погибшие в ДТП под Бесланом были гражданами Армении

Все пассажиры автобуса, попавшего в ДТП под Бесланом, за исключением четверых детей, были гражданами Армении. Об этом сообщил министр здравоохранения Северной Осетии Михаил Ратманов. «Четверо детей из Ростовской области направлялись в Ереван на спортивные соревнования. Все пятеро погибших – одна женщина и четверо мужчин – граждане Армении», – сказал министр.

Он также уточнил, что в больницах сейчас остаются девять человек. «В настоящее время пять взрослых проходят лечение в клинической больнице скорой помощи и республиканской больнице скорой помощи, а также четверо детей находятся в детской республиканской больнице», – сказал Ратманов. Все остальные находятся в пункте временного размещения в Беслане.

В свою очередь замминистра здравоохранения по региону Татьяна Цидаева сообщила, что двое из четверых детей госпитализированы в тяжелом состоянии, с закрытыми черепно-мозговыми травмами. Кроме того, двоим взрослым потребовались операции. «В основном у большинства пострадавших черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы», – сказала Цидаева.

Напомним, сегодня утром в Северной Осетии автобус Москва – Ереван столкнулся с автовозом. Погибли пять человек, пострадали 27. Столкновение произошло на трассе «Кавказ» рядом с Бесланом. Информация о ДТП поступила в МЧС в 4.30. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что автобус врезался в стоявший на обочине автопоезд.