Новый генсек ООН заявил о готовности работать над сближением России и США

Новоизбранный генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что Россия и США – центральные страны в мире, поэтому он готов работать над их сближением. «Конечно, США и Россия являются абсолютно центральными странами в сегодняшнем мире. Я был весьма рад отметить, что переговоры по Сирии начнутся вновь. Я буду всегда воодушевлять эти две страны, как и других, сплотиться», – заявил Гутерреш.

Генеральная ассамблея ООН 13 октября утвердила новым генеральным секретарем организации бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша. Он вступит в должность 1 января 2017 г. и останется на этом посту до 31 декабря 2021 г. 67-летний Гутерриш сменит 72-летнего Пан Ги Муна, который возглавлял ООН 10 лет.