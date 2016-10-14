ОДКБ утвердила единый список террористических организаций

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утвердила единый список террористических организаций. Об этом сообщил постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев. «В список включены "Джабхат ан-Нусра", ИГИЛ и другие, признанные судом. Поэтому они будут преследоваться во всех государствах - членах организации», – сказал Васильев.

Попытки составления такого списка предпринимались неоднократно, но мнения расходились. «Как известно, позиции в отношении определения самого термина "терроризм" расходятся, поскольку для одних государств – это борцы за независимость, для других – экстремисты, а для третьих государств – террористы», – пояснил постпред.