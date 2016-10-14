Россия направила запрос в США о передаче летчика Ярошенко

Министерство юстиции России направило запрос в США о передаче летчика Константина Ярошенко для отбывания наказания на родине, сообщили в Минюсте России.

«При поступлении ответа американской стороны и необходимых документов по указанному вопросу они будут рассмотрены в соответствии с положениями Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 г. и российского законодательства», - сказали в российском министерстве. В соответствии с конвенцией для передачи осужденного на родину должна быть получена копия приговора, который должен быть утвержден российским судом в соответствии с российским законодательством.

Российский летчик гражданской авиации Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 г. После этого его тайно вывезли в США, где в апреле 2011 г. по обвинению в преступном сговоре с целью транспортировки крупной партии наркотиков приговорили к 20 годам тюрьмы. Ярошенко полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Ранее стало известно о том, что Ярошенко 13 сентября подписал по предложению Федерального бюро тюрем США документ о своем согласии на передачу на родину, что является одним из обязательных условий для применения конвенции, участниками которой являются Россия и США.