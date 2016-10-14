В Госдуму внесен законопроект о краткосрочных контрактах для борьбы с терроризмом за рубежом

Правительство внесло в пятницу, 14 октября, на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет призывникам и гражданам, находящимся в запасе, заключать краткосрочные контракты о военной службе во время чрезвычайных обстоятельств или для участия в миротворческих и антитеррористических операциях за рубежом. Об этом сообщается в думской электронной базе данных.

Соответствующие поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» были ранее подготовлены Министерством обороны. В начале этой недели их одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Срок этих контрактов – на время выполнения боевой задачи и не более года. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, сейчас краткосрочные контракты можно заключать только при чрезвычайных обстоятельствах (ликвидация последствий стихийных бедствий, восстановление конституционного порядка и т. п.) и при проведении операций по восстановлению мира и безопасности, но не в антитеррористических операциях, в том числе зарубежных.

Стандартные же контракты в Вооруженных силах заключаются на пять лет (при поступлении на должность, которую по штату должны занимать офицеры и прапорщики) либо на два-три года (на должности солдат и сержантов). Новый законопроект разрешает заключать такие краткосрочные контракты не только с военнослужащими запаса, но и с солдатами-срочниками, если им осталось служить по призыву менее месяца.

В пояснительной записке подчеркивается, что в целом поправки должны помочь решить проблему «формирования сводных и нештатных подразделений и укомплектования их в короткие сроки», что требуется для «оперативного решения краткосрочных, но важных задач, связанных с их участием в операциях по пресечению деятельности террористических и экстремистских организаций».